Arabia Saudyjska ogłasza zawieszenie broni. Przełom w Jemenie?

Ta wojna trwa już siedem lat. Rebelia szyitów w Jemenie rozpoczęła się po tym, jak duchowy lider ruchu, Husajn Badreddin al-Huthi, wystąpił przeciwko jemeńskiemu rządowi. Władze w Jemenie oskarżały, że rebelianci dążą do przewrotu i wdrożenia szyickiego prawa, a ci z kolei twierdzili, że działają w obronie społeczności, przeciwko dyskryminacji i rządowej agresji. Hussajn Badreddin al-Huthi zginął z rąk jemeńskiej armii we wrześniu 2004 roku, ale zastąpił go syn, Abdul Malik al-Huthi.