"Saszy już nie zobaczę". Rosyjskie zbrodnie wychodzą na jaw

Bałam się, że go nie ma. Bałam się, że wszystko spalili. Tylko przez te wszystkie tygodnie nie miałam odwagi, by kogokolwiek poprosić o to, by sprawdził, co tam się dzieje, co zostało, czy jest okradziony. Bo przecież życie człowieka jest ważniejsze niż jakiś tam dom, nawet mój dom.