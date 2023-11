Sasin wypłaca dodatki za KPO. Poseł pokazał ulotkę

- To ministerstwo często odwiedzamy. Bo gdy posłowie piszą interpelacje, to nikt na nie nie odpowiada. Na 62 interpelacje nie odpowiedzieli do dzisiaj. Nawet nie odpisują, że chcą prosić o dodatkowy czas na odpowiedź. Jak pytamy w sprawie Ostrołęki, gdzie wyrzucono w błoto prawie 2 mld złotych, to nie wiedzą, nikt nic nie słyszał. Jak pytamy o elektryczny samochód, którego na ulicach w 2025 roku miało być już prawie milion, a minister Sasin w 2020 roku mówił, że już są gotowi do produkcji, to też nikt, nic nie widział, nic nie słyszał. Tak samo było ze szpitalami tymczasowymi. Ale dodatki i wysokie wynagrodzenia są wypłacane - dodał.