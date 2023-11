Sasin uderza w Hołownie. "Ten stan bardziej obciąża jego niż nas"

- Tak to po pierwszych obradach sejmowych wygląda. Znamienny był bardzo brutalny atak Grzegorza Brauna na marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Mimo pozy i odgrywanych teatrów, ta siła polityczna jest częścią systemu Tuska, będą grali w jego orkiestrze, będą używani do atakowania nas. Nie chciałbym jeszcze rozstrzygać, czy jest to funkcja pożytecznych idiotów, czy cyniczna gra. Faktem jest to, że w nadchodzących miesiącach walki o Polskę polscy patrioci nie będą mogli na nich liczyć - stwierdził Sasin.