Sąsiedzka awantura. Zablokowała im drogę betonowym płotem

"Terrorystka" - mówią o Elżbiecie B. sąsiedzi. Kobieta postawiła betonowy płot i zablokowała drogę prowadzącą do kilku posesji. - Nawet szamba nie ma jak wywieźć. I tak już kilka miesięcy - mówią odcięci od świata mieszkańcy wsi Sanka koło Krakowa.

Co najgorsze, we wsi są również osoby niepełnosprawne. Pan Stanisław Kulka i jego żona Zofia poruszają się na wózkach inwalidzkich, więc od 6 miesięcy nie wyjeżdżali poza swoje podwórko.

- Żeby takim ludziom jak my, taka terrorystka powiedziała, że ją nie obchodzi, że my nie mamy dojazdu do lekarza, w razie co do szpitala, czy pogotowia - mówi wzburzony Stanisław Kulka.