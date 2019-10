Sanok. Zatrucie w przedszkolu. 16 dzieci trafiło do szpitala

Trwa wyjaśnianie, co było powodem zatrucia. Dzieci, które trafiły do szpitala chodzą do przedszkola na osiedlu Błonie w Sanoku (woj. podkarpackie).

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sanok. Sprawa zatrucia jest wyjaśniana. (East News)

O sprawie poinformował Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jak wstępnie ustalono, woda, z której korzystają sanoczanie, nie jest skażona. Przyczyn zatrucia należy więc szukać gdzie indziej.

"Trwa dochodzenie epidemiologiczne ustalające źródło zachorowań. Pobrano próbki żywieniowe oraz wymazy od chorych" - poinformował sanepid cytowany przez RMF FM.

Wyniki badań epidemiologicznych mają być znane za 2-3 dni.

Jak czytamy, przedszkole na osiedlu Błonie na razie (co najmniej w poniedziałek) będzie zamknięte.

Portal esanok.pl informuje, że choć w szpitalu jest 16 dzieci, to grupa narażona zatruciem pokarmowym to ok. 100 osób. Firma, która dowozi przedszkolu jedzenie, przekazywała bowiem w ostatnich dniach posiłki także do innych placówek.

WIDEO: Opozycja informuje Radę Europy. Rzecznik A. Dudy: to haniebne

Źródło: RMF FM, esanok.pl