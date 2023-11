Samolot Elona Muska lądował w Tel Awiwie

Elon Musk spotkał się z premierem Izraela w Kalifornii 18 września. Netanjahu wezwał go wówczas do znalezienia równowagi między ochroną wolności słowa a zwalczaniem mowy nienawiści. Sprawa dotyczyła antysemickich treści pojawiających się na należącej do miliardera platformie X. Jak podaje New York Post, Musk zapewnił wtedy, że jest przeciwny antysemityzmowi i promowaniu nienawiści w Internecie. Po wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem na całym świecie notowany jest wzrost zachowań oraz nastrojów antysemickich i islamofobicznych.