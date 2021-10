Samolot do Moskwy zawrócony. Wszystko z powodu listu

Egipt. Zawrócono samolot do Moskwy. Powodem list

Jak informują linie lotnicze, do zawrócenia samolotu z Kairu do Moskwy doszło 22 minuty po tym, jak maszyna wzbiła się w powietrze. Miało to miejsce po tym, jak na pokładzie samolotu Airbus A220-300 znaleziono tajemniczy list.