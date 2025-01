"Prokuratura Krajowa w bliskiej współpracy z MSZ pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski" - dodał Bodnar. Minister podziękował także za współpracę szefowi dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu.

Samer A. "jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 milionów USD (ok. 1,5 miliarda PLN), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej" - przypomniał Bodnar.