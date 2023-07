Sakiewicz już oskarżył Tuska. Wiemy, co ustaliła policja

Jak wcześniej informowała PAP, poszkodowana to pracownica TV Republika. - Od rana w poniedziałek ktoś celował do osób wychodzących z siedziby stacji - powiedział PAP Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny TV Republika. Stwierdził, że strzały oddano z broni pneumatycznej. - Było ich co najmniej sześć. Na szczęście żaden nie trafił do celu - powiedział.