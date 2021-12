Podpalenie budynków w Barcicach. Zatrzymano 46-latka

Do pożaru doszło we wtorek 30 listopada. Kilka minut przed północą dyżurny Komisariatu Policji w Starym Sączu otrzymał zgłoszenie o palących się zabudowaniach gospodarczych w miejscowości Barcice. We wskazany rejon pilnie skierowano policjantów z Nowego i Starego Sącza, którzy na miejscu zastali straż pożarną prowadzącą akcję gaśniczą.