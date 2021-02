Sąd zawalony pozwami frankowiczów. Czas oczekiwania – ponad 2 lata

Według wydziału prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie do ko końca listopada ubiegłego roku do wydziałów cywilnych trafiło blisko 25 tysięcy spraw. Z tego 17 tysięcy dotyczyło spraw frankowych. Średnio na jednego sędziego przypadało ponad 300 spraw z pozwów frankowiczów wobec banków. Z racji tego, że większość banków ma swoje siedziby w Warszawie, do stołecznego sądu trafiają sprawy z całego kraju.

Pozwy złożyło dotąd zaledwie 5 % uprawnionych frankowiczów

- To nie wina sędziego, czy sądu tylko systemu. Na tym przykładzie widać, co przyniosła reforma Ziobry. Jeżeli nic się nie wydarzy, sądy całkowicie się zablokują – mówi adwokat Piotr Walczak. Dodaje, że spraw swoich klientów nie przenosi do innych sadów. – Jeśli bank ma tu siedzibę, w pierwszym piśmie podniesie niewłaściwość miejscową pozwu, sprawa i tak trafi do Warszawy ale my stracimy rok – tłumaczy Walczak.