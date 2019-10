TSUE: Odczytanie wyroku ws. kredytu frankowego. Frankowicze mogą odetchnąć z ulgą

TSUE: W czwartek o godzinie 9:30 został odczytany wyrok ws. kredytu frankowego. Znamy treść. Czy Frankowicze mogą odetchnąć z ulgą?

TSUE – wyrok ws. kredytu frankowego

W czwartek 3 października o godzinie 9:30 w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej został odczytany wyrok ws. kredytu frankowego. Według niego, w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunku umowy, dotyczące różnic kursowych, nie mogą zostać zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Co więcej, prawo Unii nie stoi na przeszkodzenie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Konsument ma prawo być objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami, spowodowanymi unieważnieniem umowy, jako całości. Według ekspertów dzisiejszy wyrok może mieć kluczowe znaczenie dla frankowiczów. W sytuacji, gdy sąd uzna, że umowy kredytowe zawierały nieuczciwe zapisy, kredytobiorcy, a nie sąd, będą decydowali o przyszłości zwartych umów.