Sąd uchylił zakaz opuszczania kraju znanemu działaczowi Fundacji Otwarty Dialog

"To Ziobro osobiście domagał się nałożenia na mnie dozoru policyjnego"

Do decyzji sądu odniósł się sam K. "Dowiedzieliśmy się dzisiaj między innymi, że to Ziobro osobiście domagał się nałożenia na mnie dozoru policyjnego po akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w Sokółce". Mężczyzna odniósł się także do stawianych mu zarzutów, nazywając je "absurdalnymi".