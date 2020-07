Sąd nie zgodził się na areszt aktywistki LGBT, która została brutalnie zatrzymana

Chodzi o sprawę aktywistki z kolektywu "Stop Bzdurom", której postawiono zarzuty w związku z czynnym udziałem w zbiegowisku 27 czerwca 2020 roku w Warszawie. Aktywiści mieli wtedy uszkodzić samochód Fundacji "Pro-Prawo do Życia", przeciąć opony, pociąć plandekę, urwać lusterka i zabrudzić samochód farbą.

Działaczkę zatrzymali we wtorek policjanci w cywilu. Marta Puczyńska z Kolektywu antyrepresyjnego SZPIL(A) pisała na Facebooku, że aktywistka została wyciągnięta z mieszkania bez butów i ubrania. Noc miała spędzić w policyjnej izbie zatrzymań, a bliscy dopiero po kilku godzinach i interwencji adwokata mieli dowiedzieć się, że dziewczynę przewieziono do Prokuratury Okręgowej na przesłuchanie. Sprawę opisywała "Wyborcza".

Sąd nie wyraża zgody na areszt. Prokuratura zapowiada zażalenie

"Zarzut obejmuje także stosowanie przemocy polegającej na szarpaniu i popychaniu Łukasza K. w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zaprzestania nagrywania przebiegu zdarzenia" - taki komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawił się na stronie Stop Bzdurom.

Aktywistka miała pójść na trzy miesiące do aresztu, ale sąd nie wyraził na to zgody. Dziewczyna nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła wyjaśnień. Wobec aktywistki sąd zastosował dozór policyjny i kaucję. Jak podaje Oko.Press, prokuratura zapowiada złożenie zażalenia w tej sprawie.