Są wyniki sekcji zwłok ks. Andrzeja Dymera

Śmierć ks. Andrzeja Dymera bez udziału osób trzecich

Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do osoby związanej ze śledztwem, która poinformowała, że sekcja zwłok nie wykazała żadnych nienaturalnych przyczyn zgonu. - Wygląda na to, że sprawa nie ma "drugiego dna" i zapewne niebawem śledztwo zostanie umorzone. Nie ma żadnych śladów, które mogą wskazywać na to, że ktoś do śmierci Dymera się przyczynił - twierdzi cytowana przez "Rz" osoba. Wszystko wskazuje więc na to, że oskarżany o pedofilię ks. Dymer zmarł z powodu wyniszczenia organizmu dokonanego przez dwa nowotwory, na które chorował.