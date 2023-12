Są miliony powodów, by otworzyć oczy. Dziś startuje najnowsza kampania "Teraz mnie widzisz?" Fundacji Avalon

"Dlatego nasza nowa kampania zaskakuje przede wszystkim formą, ale dzięki niej również przekazem. Pokazuje niepełnosprawność inaczej niż zwykle, niż widzimy ją przez okulary stereotypów. Wysmakowane kadry i nietypowe kreacje odwracają uwagę, od niepełnosprawności. Pokazują, jak wiele nasi bohaterowie muszą zrobić, by być zauważonym nie poprzez wózek, niskorosłość, protezę ręki, czy białą laskę, a swoją osobowość, umiejętności, podmiotowość. Do kampanii zaprosiliśmy też osoby w spektrum autyzmu by opowiedzieć o tym, czego z kolei nie widać, od razu oraz osobę Głuchą, która braku słuchu nie postrzega jako niepełnosprawności. NIepełnosprawność to złożony temat, nieoczywisty. Mamy jednak tendencję do zamykania go w stereotypach. W takim wydaniu bohaterowie kampanii zadziornie zwracają uwagę widza mówiąc "Teraz mnie widzisz?"."