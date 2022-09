Koszmarne ceny jedzenia na Winobraniu w Zielonej Górze. Słonina za 140 zł

No, to idziemy do restauracji Bachus w zielonogórskim ratuszu. Zaglądamy do menu. W karcie na przykład karkówka wolno pieczona z grzybami, kapustą, marynowaną dynią oraz gnocchi maślane. Wszystko podane do stołu przez kelnera, wygodne krzesła. Koszt naprawdę dużej porcji to 45 zł.