Dramat pod Wągrowcem. Nie żyje 15‑miesięczna dziewczynka

- Z pierwszych ustaleń policjantów wynika, że najpewniej doszło do bardzo nieszczęśliwego wypadku, w którym 15-miesięczna dziewczynka weszła niezauważona do skrzyni łóżka. W niej domownicy przechowywali różne rzeczy. Tam przebywając utraciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca - informuje asp. Dominik Zieliński - oficer prasowy KPP w Wągrowcu.