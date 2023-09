Wstrząsająca śmierć Sebastiana. Rodzina prowadzi własne śledztwo. "Wiemy więcej niż służby"

16-letni Sebastian zaginął w poniedziałek, 4 września. W tym dniu był u swoich dziadków przy ul. Zaporoskiej. Około godz. 22 wyszedł do Żabki, aby kupić picie, które miał zabrać kolejnego dnia do szkoły. Do mieszkania już nie wrócił. Dziadkowie pomyśleli, że poszedł do znajdującego się w pobliżu mieszkania, w którym mieszkał z matką. Wkrótce okazało się, że w tym mieszkaniu także go nie ma. Wiadomo, że we wtorek, 5 września, z chłopcem rozmawiała jego babcia. Przekazał jej, że jest w szkole i wróci. Później kontakt się urwał.