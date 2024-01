Wrocław: ubrania Radka znaleziono koło mostu? Co stało się w sylwestrową noc?

Poszukiwania trwają od sylwestrowej nocy. To wtedy zaraz po północy na numer 112 ktoś zadzwonił z informacjami o dwóch mężczyznach, którzy - witając Nowy Rok - skoczyli z Mostu Grunwaldzkiego do Odry. Jeden z nich miał po chwili dopłynąć do brzegu o własnych siłach. Drugi mężczyzna zaginął. Policja wciąż nie ma pewności, czy skoczków faktycznie było dwóch, czy też różne osoby zgłosiły ten sam skok do rzeki. - To były dwa telefony w odstępie kilku minut. Na miejscu nie zastaliśmy już osób zgłaszających, ani żadnych innych świadków - mówią nam policjanci.