Wrocław: Fortum ostrzega przed zieloną wodą z kranu. Nie pij jej

W czwartek we Wrocławiu zacznie się testowanie szczelności sieci ciepłowniczej. Chodzi o wykrycie usterek i wycieków. Przez kilka kolejnych dni do wody płynącej do kaloryferów będzie dodawany zielony barwnik - fluoresceina. - Substancja jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i instalacji - podkreśla Fortum.