Wrocław: fatalne wiadomości dla mieszkańców Trzonolinowca potwierdzone

- Należy pilnie przystąpić do monitorowania częstości drgań poprzecznych lin ponad dachem i ukośnych zastrzałów w poziomie parteru. Powinno to być robione nie rzadziej, niż co trzy tygodnie. Jeśli wykażą zmianę poziomu wytężenia, budynek należy wykwaterować niezwłocznie. Jeśli nie zostaną ujawnione zmiany, okres użytkowania Trzonolinowca może być wydłużony do jednego roku.