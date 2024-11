Tajemnicze zaginięcie. Bliscy szukają Patryka

Telefon mężczyzny wciąż jest wyłączony, a on sam od tygodnia nie kontaktował się z rodziną ani nie pojawił się w pracy. 26-latek nie ma prawa jazdy, więc gdyby chciał się gdzieś przemieszczać, najprawdopodobniej musiałby skorzystać z pociągu lub autobusu. W środę, 6 listopada ktoś widział go na dworcu PKS w Oleśnicy. Jedna z kobiet potwierdziła, że tamtędy przechodził, jednak nie była pewna, czy wyjeżdżał z Oleśnicy, czy do niej wracał.