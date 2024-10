Tłumy na wałach ryzykują mandatem. "Zakaz wstępu wciąż obowiązuje"

"Wody Polskie RZGW we Wrocławiu nadal prowadzą bardzo intensywną kontrolę bezpiecznego użytkowania wałów przeciwpowodziowych. Jednocześnie nasi pracownicy sukcesywnie inwentaryzują szkody, przeprowadzają prace interwencyjne oraz określają wstępny zakres prac niezbędnych do wykonania w celu zabezpieczenia uszkodzeń popowodziowych, w związku z sytuacją jaka miała miejsce we wrześniu tego roku" - czytamy. "