19-latka obiecywała, że zaopiekuje się kotkami. Zgotowała im straszny los

- Kiedy weszliśmy do środka, poczuliśmy przerażający fetor. Odór odchodów, moczu i śmieci… To, co zobaczyliśmy było jeszcze gorsze od zapachu - na podłodze i meblach walały się śmieci i fekalia, a w tym syfie siedziało 7 przerażonych kociąt - opisuje interwencję Dolnośląska Straż do spraw Zwierząt.