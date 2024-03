Zdewastowali plac zabaw. Radny wyszedł do nich z propozycją

– Zapraszamy wandali, którzy rozrabiali na placu zabaw. Zrehabilitujecie się, naprawicie szkody bez ponoszenia kosztów, nawet koszulki Pogromców Bazgrołów dostaniecie – zachęcił radny Wysocki, szef Pogromców Bazgrołów w Zielonej Górze. – Możecie też udawać, że to nie wy. Wtedy rodzice będą zadowoleni z odwiedzin policji i zapłaty kary za wandalizm. Wybór należy do was – proponuje Wysocki.