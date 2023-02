Edmund "Ed" Kemper – seryjny morderca i nekrofil, który nie oszczędził nawet najbliższych

W wieku 14 lat Ed uciekł od matki. Postanowił, że zamieszka z ojcem, z którym zawsze lepiej się dogadywał. Okazało się jednak, że mężczyzna ma już nową rodzinę. Nastolatek zatrzymał się u nich na krótko, a potem pojechał do dziadków. Miał u nich zamieszkać na stałe. Nie był to jednak najlepszy pomysł. Babcia poniżała Edmunda tak samo jak matka. 27 sierpnia 1964 roku Kemper stracił cierpliwość. Pobiegł po broń należącą do dziadka i zabił kobietę. Dziadka nie było wtedy w domu, ponieważ pojechał zrobić zakupy. Gdy wrócił, Ed zastrzelił również jego. Tłumaczył później, że zrobił to, by nie zobaczył zwłok swojej żony.