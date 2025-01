Nie żyje piesza potrącona przez pijanego taksówkarza na Mokotowie

Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 60-letnia obywatelka Ukrainy przechodziła na zielonym świetle, kiedy na skrzyżowanie na czerwonym świetle wjechał rozpędzony kierowca taksówki. Kobieta została potrącona, a sprawca uciekł.

Piesza w stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie 24 grudnia zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Kierowca toyoty odjechał z miejsca zdarzenia, ale udało się go namierzyć i zatrzymać. Mirosław D. w chwili zatrzymania miał blisko 1,5 promila alkoholu. Auto zabezpieczono, trafiło na policyjny parking.

"W związku z wypadkiem, do którego doszło w dniu 7 grudnia 2024 roku na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Malczewskiego w Warszawie, Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie ogłosiła zarzuty podejrzanemu Mirosławowi D., któremu zarzuca się, że znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym do stężenia alkoholu nie mniejszego niż 0,70 mg/l w wydychanym powietrzu, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując pojazdem marki Toyota Corolla nie zastosował się do sygnalizatora, nadającego czerwony sygnał świetlny dla jego kierunku jazdy i potrącił pieszą Oleksandrę V., wchodzącą na wyznaczone przejścia dla pieszych podczas nadawania sygnału zielonego i przechodzącej przez wyznaczone przejście dla pieszych, nieumyślnie powodując wypadek drogowy, w następstwie którego pokrzywdzona piesza doznała obrażeń skutkujących ciężkim uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, po czym podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia oraz spożywał alkohol po popełnieniu czynu" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.