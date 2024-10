Zdjęcia z wypadku dają do myślenia. Pijana 39‑latka dachowała

W piątek (25 października) około godziny 6 rano doszło do poważnego wypadku drogowego w miejscowości Żółkiew w powiecie krasnostawskim (woj. lubelskie). Na miejscu interweniowały służby ratunkowe i policja.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 39-letnia kobieta kierująca volkswagenem, jadąc z Żółkwi w stronę Żółkiewki, nagle straciła panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, a następnie dachował . Kierująca podróżowała sama. Z powodu odniesionych obrażeń została przewieziona do szpitala w Krasnymstawie, gdzie pozostała pod opieką medyczną.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-latka miała prawie 1,5 promila alkoholu we krwi . Policjanci natychmiast zatrzymali jej prawo jazdy , a także zabezpieczyli próbki krwi do dalszych badań.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu kobiecie grożą surowe konsekwencje. Może zostać objęta sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, a także otrzymać wysoką grzywnę. W najgorszym przypadku grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie śledczy pracują nad ustaleniem pełnych okoliczności tego wypadku.

Jesienna aura dodatkowo utrudnia prowadzenie pojazdów - szybko zapadający zmrok, mgły, opady deszczu i śliska nawierzchnia to czynniki, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo. Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie rozwagi i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.