Zdenerwował się na sąsiada. Podpalił mu wychodek

Policjanci zatrzymali 24-letniego podpalacza, który tłumaczył policjantom, że znajomy go zdenerwował, co stało się motywem jego zachowania. Mężczyzna usłyszał już zarzuty zniszczenie mienia, za co kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Wkrótce sąd oceni postępowanie młodzieńca.