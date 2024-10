Zakłócenie ładu, kradzież, jazda pod wpływem. Ciekawa noc 38-latka

Lista zarzutów jest długa

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży roweru o wartości 1800 złotych, do czego się przyznał. Oprócz tego odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz zakłócenie porządku publicznego. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat więzienia, a za pozostałe wykroczenia został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.