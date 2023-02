Zadał partnerce dwa ciosy nożem. Kiedy 31-latka umierała, siadł do stołu, aby skończyć jeść pierogi

Sąd uznał, że nie ma żadnych wątpliwości co do winy Bartosza J. Ustalenia prokuratury, poparte są bogatym materiałem dowodowym. Do tego dochodzą relacje świadków, a dokładnie pozostałych uczestników imprezy. Zapewnienia oskarżonego, który wskazywał, iż ciosy pokrzywdzonej zadał nieznany mu mężczyzna, który wtargnął do mieszkania, sędzia uznał za niedorzeczne. Dlatego też skazał mężczyznę na karę 25 lat pozbawienia wolności. Zobowiązał go również do zapłaty nawiązki na rzecz dwójki dzieci pokrzywdzonej w wysokości po 50 tys. złotych dla każdego. Wyrok jest nieprawomocny.