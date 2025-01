Zablokowana droga wojewódzka po zderzeniu osobówki z autokarem. Są osoby poszkodowane

W miejscowości Krupe w powiecie krasnostawskim, na drodze wojewódzkiej nr 812, doszło we wtorek rano do poważnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i autokaru. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala.