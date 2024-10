Zaatakował nożem kolegę. Lekarze walczą o życie 41-latka

- Policjanci, którzy pod blokiem zatrzymali 36-latka. Mundurowi odnaleźli także nóż, który 36-latek wrzucił do studzienki ściekowej. Do sprawy została zatrzymana także 35-latka. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie. Jak się okazało cała trójka w przeszłości wchodziła w konflikt z prawem. 36-latek notowany był m.in. za rozbój, niszczenie mienia i jazdę w stanie nietrzeźwości. 36-latka notowana była za rozbój. Natomiast 41-latek był notowany m.in. za jazdę w stanie nietrzeźwości i dodatkowo okazał się być osobą poszukiwaną. Do odbycia ma karę ponad pół roku pozbawienia wolności - dodaje podkomisarz Kamil Karbowniczek.