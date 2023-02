To już pewne. Egzaminy na prawo jazdy będą znacznie droższe

Radni dziś praktycznie jednogłośnie uznali, iż opłaty za egzaminy przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w naszym regionie należy podnieść. Za opowiedziało się 25 radnych, jeden był przeciw, zaś trzech wstrzymało się od głosu. To oznacza, że za egzamin teoretyczny trzeba będzie zapłacić 50 zł, a za praktyczny na kategorię B 200 zł, czyli całość ma kosztować 250 zł. Obecnie jest to 170 zł. Za praktyczną część egzaminu na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, C1, D1 lub T opłata również wyniesie 200 zł, zaś osoby ubiegające się o kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E zapłacą 250 zł.