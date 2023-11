Splamił strażacki mundur. Członek jednostki OSP zatrzymany za podpalenie

Strażak-podpalacz. Koledzy z jednostki walczyli z ognie siedem godzin

Jak ustalił lublin112.pl, podpalacz rzeczywiście jest członkiem jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Wojsławice. Policjanci podkreślają jednak, że nie ma mowy o żadnej próbie wyciszania tego zdarzenia. Wskazują tu na m.in. na podanie do publicznej wiadomości faktu zatrzymania mężczyzny oraz to, iż od razu w prokuraturze przedstawiono mu zarzuty jak też skierowano do wniosek o zastosowanie wobec niego najpoważniejszego ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił.