Spacerował z dziećmi. Obywatel Ukrainy kompletnie pijany

Policja zatrzymała pijanego mężczyznę

Pijany ojciec został aresztowany i trafił do policyjnej celi. Dziewczynki natomiast trafiły pod opieką matki. 35-latek odpowie za narażenie córek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, co jest poważnym przestępstwem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.