Rusza akcja "Chrabąszcz". Kiedy piloci szykowali samoloty, okoliczni mieszkańcy wezwali policję

Jak już informowaliśmy, zabiegi będą prowadzone z zastosowaniem środków ochrony roślin. Leśnicy chcą w ten sposób zwalczyć dorosłe osobniki chrabąszcza, zanim samice złożą jaja. Używany do tego celu będzie, jak podkreślają przedstawiciele nadleśnictw, bezpieczny środek ochrony roślin o nazwie Mospilan 20 SP, jak też środek pomocniczy Ikar 95 EC. Jest on dozwolony do stosowania w gospodarce leśnej. Jednak z uwagi na 14-dniowy okres karencji dla runa leśnego, na obszarach objętych zabiegami, zostaną wprowadzone zakazy wstępu do lasu.