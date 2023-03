Przewoźnicy z Lubelszczyzny mają dość. Otoczą Warszawę ciężarówkami, zablokują główne trasy

W środę odbędzie się akcja protestacyjna firm z branży transportowej. Wezmą w niej udział przedsiębiorcy m.in. z Dorohuska, Lublina, Terespola czy Białej Podlaskiej. Do tego firmy z Łosic, Wyszkowa i innych miejscowości. Łącznie ma to być ok. 200 ciągników siodłowych z naczepami.