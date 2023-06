Prześwietlili ciężarówki. Znaleźli ponad 20 tys. paczek papierosów

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Koroszczyna udaremnili przemyt do Polski ponad 20,3 tys. paczek papierosów. Przemyt ukryty był w dwóch ciężarówkach wjeżdżających do Polski z Białorusi. Rynkowa wartość wykrytych papierosów to ponad 300 tys. zł.