Potężne wybuchy w lubelskim. Nie ma powodów do niepokoju

Jak podaje lublin112.pl, że nie ma powodów do niepokoju. Słyszalne wybuchy był to tzw. Sonic Boom, czyli grom dźwiękowy. Jest to efekt akustyczny, który towarzyszy rozchodzeniu się fali uderzeniowej. Pojawia się, gdy jakiś obiekt, w tym przypadku samolot, osiąga prędkość dźwięku. Fala ta docierając do ziemi przypomina właśnie eksplozję.