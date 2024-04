Napadli na klienta kantoru. Zatrzymano czterech Gruzinów

– Policjanci mieli jednak świadomość, że to nie koniec sprawy. Do zatrzymania pozostał jeszcze jeden groźny przestępca. Dlatego pomimo upływu czasu cały czas prowadzone były poszukiwania. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Warszawy pod koniec ubiegłego tygodnia. 40-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, gdzie usłyszał zarzuty. Następnie na wniosek policjantów i prokuratora trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu – dodał nadkomisarz Kamil Gołębiowski.