Na drogach regionu pojawią się wojskowe pojazdy. Trwają ćwiczenia "Niedźwiedź-23"

Niedźwiedź-23 to to największe w tym roku manewry Żelaznej Dywizji. Kilka tysięcy żołnierzy ćwiczy na poligonach i w terenie przygodnym. To też jeden z ostatnich etapów przygotowań 18 Pułku Artylerii i 18 Pułku Przeciwlotniczego do tegorocznej certyfikacji.