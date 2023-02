Myśleli, że usnął. Kolejny kierowca ciężarówki z Ukrainy zmarł w swoim pojeździe

Nie jest to pierwszy taki przypadek. Na początku lutego w okolicach przejścia granicznego w Hrebennem w podobnych okolicznościach zmarł 59-latek, również z Ukrainy. Mężczyzna zatrzymał się ciężarówką na parkingu w Bełżcu i poprosił stróża, aby ten rano go obudził. Kiedy pracownikowi parkingu się to nie udało, zaniepokojony powiadomił o wszystkim służby ratunkowe.