Miał 3 promile, zjechał audi do rowu, kierował bez uprawnień. "Nie wiem, co mnie podkusiło"

Miał 3 promile, zjechał audi do rowu, kierował bez uprawnień

Mężczyzna przekazał mundurowym, że nie wie, co go podkusiło, żeby wsiąść w takim stanie za kierownicę. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód został odholowany na policyjny parking. Pijany kierujący został zatrzymany.