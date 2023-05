Lublin stanie się plenerem hollywoodzkiej produkcji. Trwa nabór statystów

Reżyser, scenarzysta i odtwórca jednej z głównych ról, Jesse Eisenberg, to światowej sławy aktor znany między innymi z ról w filmach Woody’ego Alena: "To Rome with Love" i "Cafe Society". Przełomem w jego karierze był udział w filmie Davida Finchera "The Social Network", w którym wcielił się w postać Marka Zuckerberga założyciela portalu społecznościowego Facebook. Wysoko oceniona rola przyniosła nominacje do Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, Złotego Globu i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). Jest również reżyserem filmu "When You Finish Saving the World" oraz sztuk teatralnych "Asuncion", "The Revisionist" i "The Spoils".