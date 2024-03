Kuriozalne zachowanie mieszkańca Świdnika. Pijany przyszedł do sądu

Ten nie przyjął mandatu, więc strażnicy skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Mieszkaniec Świdnika przyszedł na rozprawę pijany, co spowodowało, że sędzia wezwał policję. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Co więcej, kolejne badania dały jeszcze wyższy wynik, co oznaczało, że oskarżony pił niedługo przed przyjściem do sądu.