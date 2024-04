Kuriozalna akcja ratunkowa. Zaatakował ratowników i pogryzł materac

Policjanci zatrzymali 40-latka. Po zbadaniu przez lekarza mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. We wtorek usłyszał łącznie cztery zarzuty: znieważenia ratowników medycznych, naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich, kierowania gróźb karalnych wobec ratowników i uszkodzenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym 40-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.