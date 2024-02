Komunikat IJHARS. 21 ton cebuli nie trafi do sklepów

To kolejny produkt w ostatnim czasie, który został ujawniony na granicy, posiadający uchybienia. Przypomnijmy, że na polski rynek nie dopuszczono m.in. cebuli z Rosji, a także malin z Ukrainy. 19 lutego IJHARS w Warszawie uniemożliwił wprowadzenie na polski rynek partii 43 ton cebuli z Rosji, która nie spełniała norm z powodu zapleśnienia. Z kolei IJHARS z Rzeszowa wydał dwie podobne decyzje co do importowanych z Ukrainy nasion lnu. Podczas kontroli natrafiono na martwe szkodniki. Łącznie cofnięto 44 tony ładunku.